"Заря" в меньшинстве сыграла вничью с немецким "Лейпцигом"

Сегодня, 23:24

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы прошел в Украине и завершился со счетом 0:0

&quot;Заря&quot; и &quot;Лейпциг&quot; сыграли вничью. Фото twitter.com/dierotenbullen
"Заря" и "Лейпциг" сыграли вничью. Фото twitter.com/dierotenbullen

"Заря" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграла вничью с немецким "Лейпцигом". Поединок в четверг, 23 августа, прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 0:0. Ответный матч в Лейпциге пройдет 30 августа.

Почти весь матч украинский клуб провел в меньшинстве: на 16-й минуте Богдан Леднев получил от арбитра прямую красную карточку и был удален с поля. Тем не менее, "Заря" смогла добыть ничью и сохранить шансы на выход в групповой этап Лиги Европы. Теперь в Германии команде Юрия Вернидуба достаточно сыграть в результативную ничью.

Отметим, что "Лейпциг" был большим фаворитом матча: коэффициент на победу немецкого клуба в первом поединке был 1.55, а котировка на выход в групповой этап и вовсе 1.10.

Напомним, что ранее "Заря" в третьем раунде квалификации героически прошла португальскую "Брагу". Украинский клуб умеет показывать характер, за что футболистов "Зари" называют "мужиками".

Напомним, что вчера в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" на выезде проиграло "Аяксу" – 1:3.
Лига Европы, Заря Луганск, ФК Лейпциг

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Сегодня|Спорт

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