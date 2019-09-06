Защитник-бомбардир: Серхио Рамос вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Испании

Серхио Рамос / Фото: AFP

Сборная Испании переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан "красной фурии" Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар. Этот мяч стал для испанского защитника 21-м голом за национальную команду, благодаря чему он вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Испании.

Интересно, что Для Рамоса этот гол стал восьмым в 9 последних матчах в составе сборной Испании. Ранее он поразил ворота хорватов (Лига наций), валлийцев (товарищеская встреча), англичан (Лига наций), снова хорватов (Лига наций) и норвежцев (отбор Евро-2020). После этого не забил Мальте (отбор Евро-2020) и отметился результативными ударами в матчах того же отбора Евро-2020 с Фарерскими островами и Швецией.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании:

1. Давид Вилья – 59 мячей

2. Рауль – 44

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3. Фернандо Торрес – 38

4. Давид Сильва – 35

5. Фернандо Йерро – 29

6. Фернандо Морьентес – 27

7. Эмилио Бутрагеньо – 26

8. Альфредо Ди Стефано – 23

9. Хулио Салинас – 22

10. Мичел – 21

10. Серхио Рамос – 21

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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