Защитник-бомбардир: Серхио Рамос вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Испании

Сборная Испании переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан "красной фурии" Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар. Этот мяч стал для испанского защитника 21-м голом за национальную команду, благодаря чему он вошел в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Испании.
Интересно, что Для Рамоса этот гол стал восьмым в 9 последних матчах в составе сборной Испании. Ранее он поразил ворота хорватов (Лига наций), валлийцев (товарищеская встреча), англичан (Лига наций), снова хорватов (Лига наций) и норвежцев (отбор Евро-2020). После этого не забил Мальте (отбор Евро-2020) и отметился результативными ударами в матчах того же отбора Евро-2020 с Фарерскими островами и Швецией.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании:
1. Давид Вилья – 59 мячей
2. Рауль – 44
3. Фернандо Торрес – 38
4. Давид Сильва – 35
5. Фернандо Йерро – 29
6. Фернандо Морьентес – 27
7. Эмилио Бутрагеньо – 26
8. Альфредо Ди Стефано – 23
9. Хулио Салинас – 22
10. Мичел – 21
10. Серхио Рамос – 21
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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