Защитник сборной Англии пришел в себя после ужасного столкновения, может говорить и ходить
Футболист лично позвонил своей семье и сказал, что с ним все в порядке
Травма защитника сборной Англии Люка Шоу в матче с Испанией (2:1) в первом туре Лиги Наций вызывала опасения, поскольку игрок "Манчестер Юнайтед" не смог самостоятельно покинуть поле. Напомним, он столкнулся с Даниэлем Карвахалем и остался лежать на газоне. Медики долго пытались привести игрока в чувство, но в итоге унесли его с поля на носилках с зафиксированной шеей и кислородной маской на лице.
Однако после окончания игры поступили хорошие новости. Как сообщает Футбольная Ассоциация Англии, Шоу пришел в себя, может ходить и разговаривать. Sky Sports добавляет, что защитник позвонил своей семье и сказал, что с ним все в порядке.
"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Чувствую себя хорошо и нахожусь в лучших руках. Я боец, поэтому скоро вернусь", – подтвердил информацию о своем здоровье футболист в Twitter.
Защитнику сборной Англии сделали рентген и прошедшую ночь он провел с врачами. Новая информация о его состоянии здоровья поступит сегодня.
Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.
После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
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