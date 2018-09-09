Защитник сборной Англии пришел в себя после ужасного столкновения, может говорить и ходить

Футболист лично позвонил своей семье и сказал, что с ним все в порядке

Травма защитника сборной Англии Люка Шоу в матче с Испанией (2:1) в первом туре Лиги Наций вызывала опасения, поскольку игрок "Манчестер Юнайтед" не смог самостоятельно покинуть поле. Напомним, он столкнулся с Даниэлем Карвахалем и остался лежать на газоне. Медики долго пытались привести игрока в чувство, но в итоге унесли его с поля на носилках с зафиксированной шеей и кислородной маской на лице.

Однако после окончания игры поступили хорошие новости. Как сообщает Футбольная Ассоциация Англии, Шоу пришел в себя, может ходить и разговаривать. Sky Sports добавляет, что защитник позвонил своей семье и сказал, что с ним все в порядке.

"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Чувствую себя хорошо и нахожусь в лучших руках. Я боец, поэтому скоро вернусь", – подтвердил информацию о своем здоровье футболист в Twitter.

Защитнику сборной Англии сделали рентген и прошедшую ночь он провел с врачами. Новая информация о его состоянии здоровья поступит сегодня.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.