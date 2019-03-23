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Защитник сборной Украины Караваев: "Как говорит наш тренер, мячом еще никого не убивало"

Сегодня, 16:34

Украинский футболист восхищен поведением звезды сборной Португалии Криштиану Роналду

Александр Караваев противостоит Криштиану Роналду
Александр Караваев противостоит Криштиану Роналду. Фото: AFP
Защитник сборной Украины Караваев: "Как говорит наш тренер, мячом еще никого не убивало" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/643/893/5c9643893e525.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/643/893/5c9643893e525.png Футбол Украинский футболист восхищен поведением звезды сборной Португалии Криштиану Роналду

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью в матче с Португалией на старте отбора на Евро-2020. Напомним, сборная Украины выстояла в логове чемпионов Европы и не позволила Роналду и компании распечатать ворота Пятова. В одном из эпизодов мяч с нескольких метров попал в голову Караваеву, после чего наш футболист еще долго не мог подняться с газона.

"Ничего страшного. Был легкий нокдаун, но потом встал. Главное после падения встать. Как говорит наш тренер, мячом еще никого не убивало", – подшутил над тем эпизодом украинец.

Караваев рассказал, за счет чего удалось сдержать лидера португальцев Криштиану Роналду, а также восхитился поведением мировой звезды.

"Удалось ли оттеснить Роналду от штрафной? В принципе, да. Так, как от нас требовали сыграть командно, сплоченно, друг за друга. Конечно, были моменты. Но такой игрок топ-уровня всегда создает моменты. Но если не забил, значит все выполнили, и сегодня Пятов был на высоте, показал свой уровень. Вообще эмоции переполняют – играть против чемпионов Европы и лучшего игрока мира!.. Эмоции зашкаливают. Больше всего удивило, что футболист, который столько всего выиграл, ведет себя на поле очень солидно, очень сдержанно. Роналду частенько ругался с судьями? Ну, это все эмоции, нет ни одного игрока, который не ругается с ними, каждый эпизод могут комментировать. Но то, как он ведет себя на поле, подтверждает его имя и показывает уровень", – признался Александр.

В следующем матче, который состоится в ближайший понедельник, 25 марта, сборная Украины на выезде сыграет с сенсационным лидером группы Люксембургом. Тем не менее, в этом матче команду Андрея Шевченко устроит только победа.

"Это будет еще большая мотивация. Все только начинается. Маленький шажочек сделали и еще таких очень много. Удивляет ли победа Люксембурга над Литвой. Можно посмотреть, что за последние два-три года все команды с низким рейтингом прибавляют и выходят на один уровень. Нельзя недооценивать соперника, хоть это маленькая страна, хоть нет. Все выходят играют в футбол и вот, пожалуйста, Люксембург – это яркий пример", – считает защитник "Зари".

После тяжелой встречи с Португалией главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко заявил, что во встрече с Люксембургом проведет ротацию – одним предоставить отдыха, а другим – игровое время. Караваев же готов провести еще один матч от звонка до звонка.

"Я готов на все 100%. Если дадут возможность, для меня это большая честь каждая игра за сборную. В прошлом году я сыграл больше всех матчей, для меня это большой плюс и очень рад, что доверяли. В любой момент могу сыграть на любой позиции", – резюмировал Караваев.

Ранее другой игрок нашей команды Александр Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины. Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут".

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Тег Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020, Александр Караваев

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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