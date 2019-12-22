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Защитник "Шахтера" пропустит только первый матч против "Бенфики" в Лиге Европы

22 декабря, 12:30

В УЕФА решили не наказывать Додо дополнительной дисквалификаций

Додо

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо пропустит только один матч в еврокубках. Такое наказание футболист "горняков" понесет за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3). Рассмотрев эпизод, контрольно-этический комитет УЕФА решил не наказывать футболиста дополнительной дисквалификацией, оставив в силе одноматчевое наказание.

Таким образом, Додо пропустит только первый матч против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, а к ответной встрече уже будет в строю. Все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы есть на нашем сайте.

Удаление Додо:

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Напомним, что Додо получил красную карточку после отмашки от соперника в матче "Аталантой". При этом несколькими минутами ранее арбитр не удалил игрока итальянского клуба за фол против Додо. Тогда эту ситуацию так прокомментировал Андрей Пятов: "Арбитр должен был удалять Муриэля, наверное, надо было подольше Додо поваляться".

Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Лига Европы Шахтер Донецк Додо

Источник: Сегодня|Спорт

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