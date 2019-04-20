Заставили извиняться: скандальный форвард Диего Коста попросил прощения за бойкот тренировки
Испанский форвард самовольно отказался работать с командой из-за возможного штрафа
Скандальный нападающий Диего Коста приступил к тренировкам с мадридским "Атлетико". По информации издания AS, футболист извинился перед тренерским штабом и вернулся в общую группу. Вчера Коста отказался от участия в тренировочном занятии с командой и занимался индивидуально.
Причиной такого поведения Косты, по информации источника, могло послужить внутреннее дисциплинарное расследование клуба из-за красной карточки, полученной в игре против "Барселоны" (0:2). В этой игре, напомним, Коста обругал судью, за что был удален и позднее получил 8-матчевую дисквалификацию. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".
В нынешнем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.
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