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Завтрашнюю битву за финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили и новой даты нет – СМИ

3 марта, 23:23

Елена Павлова

Первый поединок завершился ничьей на "Сан-Сиро"

Ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменен из-за эпидемии коронавируса, который стремительно распространяется по стране. Пока что официального подтверждения нет, но об этом сообщают сразу несколько крупных итальянских СМИ. Ранее мы сообщали, что матч "Ювентуса" и "Интера" решили не проводить без зрителей и перенесли. Ориентировочно – на 13 мая.

Напомним, что в первом поединке на "Сан-Сиро" команды разошлись миром – 1:1. На гол Анте Ребича точным ударом с пенальти уже в компенсированное время ответил Криштиану Роналду. Ответная игра 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" в Турине должна была состоится в среду, 4 марта. Однако критическая ситуация в стране вынуждает футбольных чиновников идти на непопулярные меры. И новая дата встречи пока неизвестна.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Мы также писали, что в Италии у игроков "Пьянезе" вирус, а президент не выходит из дома. Один из футболистов госпитализирован с головной болью и повышенной температурой. Двое других игроков находятся на домашнем карантине.

Смотрите также обзор матча "Милана" с "Фиорентиной" в чемпионате Италии

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