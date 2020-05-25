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Земляк для Неймара: на "малыша" из донецкого "Шахтера" положил глаз "ПСЖ" – источник

25 мая, 13:34

Олег Люлька

Чемпионы Франции заинтересовались 21-летним правым защитником "горняков" Додо

Клуб Неймара "ПСЖ" заинтересовался услугами бразильского футболиста "Шахтера" Додо. О том, что 21-летний правый защитник чемпионов Украины рассматривается в качестве потенциального новичка грандов из Парижа, сообщает французское издание Le10sport. Ранее мы писали, что Додо и Тете из "Шахтера" взорвут трансферный рынок Европы.

По данным французских СМИ, "ПСЖ", досрочно объявленный чемпионом Франции, видит в лице "горняка" Додо – малыша ростом 166 см, обладающего невероятной скоростью – возможную замену своему нынешнему правому защитнику бельгийцу Тома Менье, который намерен покинуть клуб по истечении контракта этим летом.

Также в качестве вероятной альтернативы Менье "Пари Сен-Жермен" рассматривает одноклубника Руслана Малиновского по "Аталанте" – другого бельгийца Тимоти Кастаня.

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Как сообщает Le10sport, "ПСЖ" уже навел справки у "Шахтера" относительно компенсации, которую "горняки" хотели бы получить за Додо: прозвучала сумма в 30 млн евро.

Додо

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, в начале года попытку заполучить Додо предприняла "Бавария", предлагавшая, по одним данным, 20 млн евро, по другим – 25 млн. Однако бразилец остался в "Шахтере". "Мы вели с ними переговоры, но их не устроила наша цена. На этом разговор между клубами был прекращен", – заявил позже генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

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Смотрите, как забивает Додо

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чемпионат Украины чемпионат Франции Шахтер Донецк псж Додо

Источник: Сегодня|Спорт

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