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Земляка Моуринью таки выгоняют из "Монако": его ждет последняя встреча с игроками

28 декабря, 20:14

Португалец Жардим, приводивший монегасков к чемпионству, едет на клубную базу прощаться с футболистами

Леонарду Жардим

Леонарду Жардим / Фото: Getty Images

Руководство "Монако" таки приняло решение уволить с поста главного тренера Леонарду Жардима, под руководством которого монегаски в сезоне 2016/2017 стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Как сообщает Monaco-Matin, в воскресенье, 29 декабря, португальский специалист приедет на клубную базу, чтобы попрощаться с футболистами.

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В чемпионате Франции "Монако", набрав 28 очков в 18 матчах, сейчас занимает 7-е место. От зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на три очка. При этом следующий матч "Монако" проведет 12 января 2020 года в гостях с лидером первенства "Пари Сен-Жермен", на днях предложившем Мбаппе зарплату в 32 млн евро в год за продление контракта с клубом.

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Ранее сообщалось, что в качестве преемника Жардима "Монако" рассматривает Унаи Эмери, а также кандидатуру Лорана Блана, которые в данный момент являются безработными. Отметим, что владельцем монегасков является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Смотрите, как "Монако" на своем поле проиграл "Лиллю" со счетом 0:3

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чемпионат Франции псж Монако Леонарду Жардим

Источник: Сегодня|Спорт

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