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"Жду его в "Сити" на место Давида Сильвы": Зинченко хочет, чтобы Малиновский перебрался в Англию

23 апреля, 19:58

Максим Перепелица

Игрок "Манчестер Сити" считает, что украинцы отличаются характером

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, видит ли полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в чемпионате Англии. Ранее мы сообщали, что коронавирус разрушил планы Зинченко насчет свадьбы: "Сейчас все в подвешенном состоянии".

"Я вообще жду его в "Сити" на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь – мы отовсюду выберемся. Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы", – сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал "Вест Хэм".

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Ранее команду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

Смотрите, как до пандемии "Манчестер Сити" обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

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чемпионат Англии чемпионат Италии Манчестер Сити Аталанта Руслан Малиновский Александр Зинченко

Источник: ФФУ

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