Жена экс-игрока "Динамо" вновь порадовала подписчиков откровенным видом
В Instagram Ирины Морозюк появилось фото с оголенной грудью
Супруга экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего за турецкий "Ризеспор", снова решила выложить откровенную фотографию у себя на страничке в Instagram.
Знойная блондинка сделала весьма провокационный снимок, на котором появилась в белом халате и оголила грудь.
"Добрый вечер" – именно так девушка подписал эту фотографию.
В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.
Также добавим, что Ирина Морозюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях – супруга футболиста придумала свой вариант популярного челленджа. Жена украинского футболиста Николая Морозюка приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях, в котором участники открывают бутылку ударом ноги и размещают видео с тегом #bottlecapchallenge.
Также добавим, что жены украинских футболистов "подрались": Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. В Instagram Ирины Морозюк появилось фото, на котором она якобы бьет в живот свою подругу Анну Мандзюк.
Ранее Ирина Морозюк и Анна Мандзюк провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:
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