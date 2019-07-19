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Жена экс-игрока "Динамо" вновь порадовала подписчиков откровенным видом

19 июля, 22:54

В Instagram Ирины Морозюк появилось фото с оголенной грудью

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Супруга экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего за турецкий "Ризеспор", снова решила выложить откровенную фотографию у себя на страничке в Instagram.

Знойная блондинка сделала весьма провокационный снимок, на котором появилась в белом халате и оголила грудь.

INSTAGRAM (@irina_moroziuk)

"Добрый вечер" – именно так девушка подписал эту фотографию.

В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.

Также добавим, что Ирина Морозюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях – супруга футболиста придумала свой вариант популярного челленджа. Жена украинского футболиста Николая Морозюка приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях, в котором участники открывают бутылку ударом ноги и размещают видео с тегом #bottlecapchallenge.

Также добавим, что жены украинских футболистов "подрались": Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. В Instagram Ирины Морозюк появилось фото, на котором она якобы бьет в живот свою подругу Анну Мандзюк.

Ранее Ирина Морозюк и Анна Мандзюк провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:


Ирина Морозюк и Анна Мандзюк тренировка по боксу

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Тег Николай Морозюк, WAGs, Ирина Морозюк

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