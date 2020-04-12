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Жена экс-капитана "Динамо" показала, как при помощи вздоха сделать мужчину счастливым

12 апреля, 22:32

Богдан Юрков

После победы над коронавирусом девушка принялась за старое - новое эпатажное видео Ирины Морозюк

Во время карантина жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина продолжает эпатировать публику. В этот раз девушка решила показать своим подписчицам, как при помощи одного вздоха сделать мужчину счастливым. "И не благодарите" – добавила к откровенному видео Ирина Морозюк, на днях победившая коронавирус.

"Чтобы женщина была счастлива с мужчиной, он всегда должен повторять, какая же она у него красивая, умная, стильная. Он должен повторять, что она у него самая спортивная и самая стройная. А еще – что она о-о-очень хозяйственная и безумно вкусно готовит, – советует фолловерам в своем видео Ирина Морозюк. – А вот чтобы мужчина был счастлив, надо всего лишь сделать вот так" – в этот момент Ирина, прикусив губу, изобразила боль и произнесла: "Ай!"

INSTAGRAM

"Мась, это огонь!" – написала Ирине Морозюк в комментариях под этим видео супруга еще одного бывшего футболиста киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Николай Морозюк и его жена Ирина

Николай Морозюк и его жена Ирина / Фото: Instagram

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Это уже не первое вызывающее видео супруги бывшего капитана киевского "Динамо". В частности, ранее Ирина Морозюк завязала языком узел на веревке,обойдясь без малейшей помощи рук.

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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видео WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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