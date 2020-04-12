Жена экс-капитана "Динамо" показала, как при помощи вздоха сделать мужчину счастливым

Во время карантина жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина продолжает эпатировать публику. В этот раз девушка решила показать своим подписчицам, как при помощи одного вздоха сделать мужчину счастливым. "И не благодарите" – добавила к откровенному видео Ирина Морозюк, на днях победившая коронавирус.

"Чтобы женщина была счастлива с мужчиной, он всегда должен повторять, какая же она у него красивая, умная, стильная. Он должен повторять, что она у него самая спортивная и самая стройная. А еще – что она о-о-очень хозяйственная и безумно вкусно готовит, – советует фолловерам в своем видео Ирина Морозюк. – А вот чтобы мужчина был счастлив, надо всего лишь сделать вот так" – в этот момент Ирина, прикусив губу, изобразила боль и произнесла: "Ай!"

INSTAGRAM

"Мась, это огонь!" – написала Ирине Морозюк в комментариях под этим видео супруга еще одного бывшего футболиста киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Николай Морозюк и его жена Ирина / Фото: Instagram

Читайте также: "Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей жены

Это уже не первое вызывающее видео супруги бывшего капитана киевского "Динамо". В частности, ранее Ирина Морозюк завязала языком узел на веревке,обойдясь без малейшей помощи рук.

Реклама

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама