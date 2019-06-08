Женский футбол: испанки одержали волевую победу над командой ЮАР

Женская сборная Испании одержала волевую победу над ЮАР на чемпионате мира

Женский футбол. Испания – ЮАР 3:1. Фото AFP

Сборная Испании одержала волевую победу над командой ЮАР в матче первого тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу. Счет в игре открыли южноафриканские футболистки. На 25-й минуте отличилась Темби Кгатлана.

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Затем испанки забили трижды. Сперва дубль оформила Дженнифер Эрмосо. Она реализовала два пенальти на 70-й и 83-й минутах. Окончательный счет в игре установила Лусия Гарсия на 89-й минуте. Стоит отметить, что на 82-й минуте футболистки ЮАР остались в меньшинстве после удаления Нотандо Вилакази.

У автора дубля в ворота ЮАР Дженнифер Эрмосо в Instagram 77 тысяч "фанатов":

24 Дек 2018 в 4:58 PST INSTAGRAM (@jennihermoso)

Испания набрала три очка и возглавила группу B. Также в этом квартете выступают команды Германии и Китая.

Ранее в субботу гол 19-летней красотки принес Германии победу на старте женского чемпионата мира по футболу. Джулия Гвинн стала автором победного гола в матче группового этапа женского ЧМ-2019 Германия – Китай.

Испания – ЮАР – 3:1 (0:1)

Голы: Эрмосо (69, с пенальти), Эрмосо (82, с пенальти), Гарсия (89) – Кгатлана (25)

Удаление: Вилакази, 82 (ЮАР)

Напомним, что в пятницу в матче-открытии женского чемпионата мира сборная Франции разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Женский футбол: испанки одержали волевую победу над командой ЮАР". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"