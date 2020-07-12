Жены игроков "Шахтера" с невестой Зинченко в ярких нарядах отправились на концерт Монатика

Жены игроков донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянки, Николая Матвиенко и Вячеслава Танковского, выступающего в аренде за "Мариуполь", вместе с невестой легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко отправились на концерт популярного украинского исполнителя Monatik.

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Виктория Коноплянка, Анна Матвиенко, Кристина Танковская и Влада Седан вместе сфотографировались, похваставшись в Instagram своими яркими нарядами. Можете сами оценить, кто выглядит круче.

Ранее мы писали, что невеста Зинченко опубликовала фотографию в нижнем белье, но увидеть ее могут не все. Влада Седан снялась в бюстгальтере и собрала десятки тысяч "лайков" в соцсетях.

Кстати, недавно сам Зинченко отреагировал на роман его "бывшей девушки"-теннисистки и экс-футболиста "Динамо". В Сети появились слухи, что Ольга Янчук закрутила отношения с Жерсоном Родригесом.

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Также мы писали, что жена Евгения Коноплянки поделилась чувственной фотосессией. Соблазнительный взгляд Виктории сражает наповал. "Как из журнала", – пишут о девушке ее фолловеры.

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