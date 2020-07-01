"Вышла из душа": жена Евгения Коноплянки поделилась чувственной фотосессией

Соблазнительный взгляд Виктории сражает наповал. "Как с журнала", - пишут о девушке ее фолловеры

Очаровательная жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянки Виктория порадовала своих подписчиков яркой и чувственной фотосессией, во время которой она соблазнительно красит губы и стреляет глазками из-под темных очков. "Вышла из душа..." – подписала эффектные кадры в Instagram Виктория, которой белое полотенце на голове только добавляет шарма.

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Подруги Виктории Коноплянки оценили фото девушки после душа. "Красотка", – написала в комментариях бывшая жена футболиста сборной Украины Виталия Мандзюка Анна. "Классно", – отметила Виктория Каниболоцкая, супруга известного вратаря Антона Каниболоцкого. "Как с журнала", "Актриса", – добавляют другие подписчики Виктории Коноплянки.

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Ранее мы рассказывали, что Коноплянка сыграл с женой в бадминтон, после чего даже светиться в кадре не захотел. Очаровательная Виктория оказалась сильнее своего знаменитого супруга.

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А перед этим Виктория Коноплянка показала, как поглощает свой завтрак, – от девушки с ее эффектными серьгами-конго просто невозможно оторвать взгляд. "Что это за неземная красотка?! Моника Беллуччи нервно курит в сторонке!" – отмечают фолловеры Виктории.

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