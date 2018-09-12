"Жилстрой-1" проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Харькове прошел первый матч 1/16 финала женской Лиги чемпионов по футболу. Местный клуб "Жилстрой-1" принимал шведский "Линчепинг". Увы, наши девушки практически лишились шансов на выход в следующий раунд соревнований, крупно проиграв – 1:6. Ответный поединок состоится в Швеции 26 сентября.

В плей-офф турнира "Жилстрой-1" пробился с группового раунда, где занял первое место, опередив "Олимпию" (Румыния), "Кардифф" (Уэльс) и "Биркиркару" (Мальта).

Напомним, что финалистка Лиги чемпионов Дарья Апанащенко рассказала нам об объединении с мужчинами, обычной зарплате и эффекте киевского финала. "Мужчины такие, любят поплакать", – заявила Апанащенко.

Ранее мы сообщали, что женские команды устроили массовую драку из-за пенальти в чемпионате Аргентины. Четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм.

А зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии, которого обвиняли в частой симуляции на чемпионате мира.