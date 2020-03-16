"Живем в колхозе. С нами – бабушка не первой свежести. Волнуемся": футболист Петряк – о карантине в Венгрии

Полузащитник "Фехервара" и сборной Украины рассказал, как протекает его жизнь в условиях пандемии коронавируса

Полузащитник венгерского клуба "Фехервар" и сборной Украины Иван Петряк рассказал, как сейчас протекает его жизнь с учетом пандемии коронавируса. Ранее самый дорогой украинский футболист Зинченко подсел на чеснок.

"Я сейчас живу в так называемом колхозе – здесь спокойнее, пока, – сказал в эфире программы "Профутбол" Иван Петряк. – Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай в магазин поеду позже: возьму что-то интересное для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения"

Иван Петряк / Фото: Instagram

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"Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает, – добавил Иван Петряк. – Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, так как в аэропортах большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она не первой свежести – ей уже 70. Поэтому лучше ее поберечь, посидит у нас" В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Смотрите, как Петряк забивал в чемпионате Украины

Добавим, что во вторник, 17 марта, с учетом пандемии коронавируса, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.

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