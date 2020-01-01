Жозе Моуринью наказан за подглядывание в записи тренера соперника

"Особенный" тренер отличился в матче "Тоттенхэма" против "Саутгемптона", который его команда проиграла

Жозе Моуринью подсматривает в записи тренера "Саутгемптона" / Фото: Twitter

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Португальский тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против "Саутгемптона". Во время второго тайма встречи, в которой его команда в итоге уступила со счетом 0:1, экстравагантный португалец решил подсмотреть в конспект тренеров соперника.

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Увидев это, главный судья матча Майк Дин показал "Особенному" желтую карточку. В послематчевом интервью Моуринью попытался оправдать свое поведение, обвинив то ли арбитра встречи, то ли одного из членов тренерского штаба "Саутгемптона" в идиотизме.

"Думаю, желтая карточка была заслуженной, потому что я был груб. Однако я был груб по отношению к идиоту", – прокомментировал Жозе Моуринью.

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