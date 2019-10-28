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Страдания на поле и полгода вне игры: бывший полузащитник "Шахтера" травмировался в Англии

28 октября, 16:37

Хавбек "Эвертона" Бернард повредил медиальную связку правого колена

Бернард/ Фото ФК "Эвертон"

Бернард/ Фото ФК "Эвертон"

Бразильский полузащитник "Эвертона" Бернард серьезно травмировался в матче последнего тура чемпионата Англии с Брайтоном (2:3). Экс-хавбек донецкого "Шахтера" был заменен уже на 30 минуте поединка, после того как ощутил острую боль в колене и какое-то время пролежал на газоне. Ранее мы раскрыли реальную причину отсутствия украинца Зинченко в составе "МанСити".

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После обследования медики заключили, что 27-летний футболист повредил медиальную связку правого колена второй степени, из-за чего предварительно он может пропустить остаток сезона-2019/20. Но точные сроки восстановления Бернарда станут известны немного позже после консультации с другими специалистами. Отметим, что в этом сезоне 27-летний игрок успел провести восемь матчей, в которых он отметился двумя голами.

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Ранее мы сообщали о жестоких новостях для "Динамо", которое потеряло ключевого центрбека на полгода.

А украинский центровой играл в НБА, превозмогая боль, но может не выйти сегодня ночью против "Филадельфии".

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