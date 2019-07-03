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Зидан посмотрит Лунина в деле: украинец едет с "Реалом" в турне

3 июля, 15:23

Украинский голкипер еще раз попытается зацепиться за место в составе "Королевского клуба"

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: AFP

Мадридский "Реал" проведет часть предсезонной подготовки в Канаде и США. "Королевский клуб" пока официально не подтвердил состав на сборы, но испанская пресса утверждает, что в турне отправятся вратари Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Люка Зидан и украинец Андрей Лунин. Год назад Лунин уже участвовал в подобном сборе, однако перед сезоном все же отправился в аренду в "Леганес".

В рамках турне мадридцы проведут матчи против "Баварии", "Атлетико" и "Арсенала".

Напомним, что Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года. Сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла мировое первенство, обыграв в финале команду Южной Америки.


Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

Ранее мы сообщали, что Кейлор Навас обрекает украинца Лунина на новую аренду. Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба.

Стоит отметить, что фанаты "Реала" хотят видеть Лунина вторым голкипером клуба, а сам украинец получит солидные премиальные за то, что "Леганес" не вылетел из Примеры.

Также мы сообщали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – заявил француз.


Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Андрей Лунин

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport.ua

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