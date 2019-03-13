Зидан провел первую тренировку в "Реале", а фанаты создают смешные коллажи
Французский тренер вернулся в Мадрид и провел первую тренировку с "Реалом"
Зинедин Зидан провел первую тренировку в мадридском "Реале" после возвращения на должность главного тренера испанского футбольного клуба, сообщается на странице "Реала" в Twitter. Зидан ушел в отставку с должности главного тренера "Реала", который он привел к трем победам в Лиге чемпионов и одной победе в чемпионате страны, после окончания сезона-2017/18. В понедельник Зидан вернулся в "Реал", сменив Сантьяго Солари на посту главного тренера.
"Реал" в чемпионате Испании идет третьим с отставанием в 12 очков от лидирующей "Барселоны". Ранее в текущем сезоне мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
Тем временем, болельщики соревнуются в создании креативных коллажей на тему возвращения Зидана в "Реал". Вот некоторые из них:
Отметим, что один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев Йожеф Сабо (он в общей сложности пять раз становился коучем "Динамо") уверен, что у Зидана уже есть план и у француза все получится в Мадриде.
Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда. Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и практически потерял шансы на золотые медали чемпионата страны.
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