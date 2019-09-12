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Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности

12 сентября, 23:32

Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина"

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Лидер сборной Украины Александр Зинченко и его возлюбленная – журналистка Влада Седан – устроили горячие разборки в Instagram. Причиной послужил внешний вид Влады на конкурсе красоты "Мисс Украина", состоявшемся 12 сентября в столичном Дворце "Украина".

Влада Седан появилась на нем в эффектном красном костюме. Однако увидев это фото своей девушки в соцсети, Александр Зинченко тут же указал ей в комментариях: Manchester is blue.

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Неподкованным в футбольных нюансах расскажем: "Манчестер Сити", за который выступает Зинченко, играет в небесно-голубых цветах. Тогда как земляки-конкуренты его команды из "Манчестер Юнайтед" – в красном. Получается, Влада Седан вышла в свет в цветах злейшего врага своего парня.

"Пусть все знают, что ты мне не разрешаешь носить вещи красного цвета", – тут же в комментариях к своему посту в Instagram, ответила на укол своего бойфренда Александра Зинченко журналистка Влада Седан.

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Подписчики Влады Седан в Instagram подключились к разборкам возлюбленных:

  • Зина, тащи!
  • Накажи ее за такой косяк
  • Она топит за United
  • Glory Glory Man United
  • He’s right! Only blue!
Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Напомним, буквально накануне появилась информация, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада, футболист сборной гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.

Не исключено, именно известие о беременности Влады спровоцировало повышенную результативность Зинченко на поле. В течение трех дней он поразил ворота Литвы, а затем и Нигерии.

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии:

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

Как мы писали ранее, Зинченко был признан лучшим игроком матча Украина – Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос.

Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы. Оказалось, клуб Зинченко "МанСити" на свой нынешний состав потратил свыше миллиарда евро. "Вест Хэм" Ярмоленко в этом списке занял 21-ю строчку.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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