Зинченко и компания летят в Украину: "Манчестер Сити" назвал состав на матч с "Шахтером"

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" в своем Twitter аккаунте огласил состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Ранее мы писали, что Зинченко потерял статус беспроигрышного варианта для Гвардиолы.

В заявку попал и Александр Зинченко, который вместе с 20-ю партнерами прилетит в Харьков.

Вратари: Браво, Эдерсон, Карсон

Защитники: Уокер, Стоунз, Зинченко, Анхелиньо, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия

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Полузащиитники: Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Бернанду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Марез

Нападающие: Стерлинг, Жезус, Агуэро

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Матч между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится среду, 18 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист".

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Тем временем в Украине, поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "МанСити" два года назад:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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