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Зинченко изменил футболу с ракеткой, после чего страстно укусил свою невесту за нос

2 мая, 20:05

Олег Люлька

Во время паузы в футбольных соревнованиях украинский легионер "МанСити" устроил бадминтонный баттл с Владой Седан

Самый дорогой современный украинский футболист Александр Зинченко, которого портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, на карантине временно сменил спортивный профиль. Вооружившись ракеткой, левый защитник "Манчестер Сити" сыграл в бадминтон со своей возлюбленной Владой Седан, а после матча страстно укусил ее за нос. Ранее Зинченко рассказал, чем похожи Шевченко и Гвардиола.

"Счастье", – подписал бадминтонное фото с журналисткой Владой Седан Александр Зинченко. Девушка в описании ракетного противостояния ограничилась смайликами и сердечком зеленого цвета – в тон той ядовитой форме, в которой они сразились на лужайке.

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Подписчики Александра Зинченко и Влады Седан не обошли вниманием бадминтонный баттл влюбленных. "Зина постоянно кусает Владу", "Ля какие!", "Яркая пара!", "Яд!" – пишут их фолловеры в комментариях.

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Ранее мы писали, что коронавирус разрушил планы Зинченко насчет свадьбы. "Когда у меня свадьба – вопрос из такой же категории, как и "Когда возобновляются тренировки в "Манчестер Сити"?". Сейчас все в подвешенном состоянии. Как только будет календарь матчей, тогда мы сможем сесть и решить", – сказал футболист.

Смотрите, как Зинченко предложил Владе Седан руку и сердце:

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бадминтон Манчестер Сити Александр Зинченко WAGs Влада Седан Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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