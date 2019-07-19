Зинченко на крыше небоскреба презентовал новую форму "Манчестер Сити"

Украинский футболист примерял на себя черный комплект

Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" презентовал три комплекта экипировки на сезон-2019/20. Фотосессия прошла на крыше одного из зданий в Шанхае, где команда проводит турне. В презентации принял участие и Александр Зинченко, который составил компанию Давиду Сильве и Рахиму Стерлингу. Зинченко был одет в черную резервную форму "Сити".

Кстати, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности. Кайл Уокер разместил в Instagram фото с Зинченко и сидящим рядом с ним бельгийцем Кевином де Брюйне.

Также добавим, что в полуфинальном матче турнира, проходвишем в Нанкине, встретились команды самых дорогих украинских футболистов Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. "МанСити" устроил разнос "Вест Хэму". Украинцы вышли на замену – Ярмоленко при счете 1:4 упустил убойный момент.

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