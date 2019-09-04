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Зинченко отказался играть вместе с Криштиану Роналду в одной команде

4 сентября, 20:52

Украинский футболист доволен своим положением в "Манчестер Сити" и не собирается менять прописку

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в "Ювентусе", сообщает Calciomercato. Туринцы пытались укрепить левый фланг обороны, но переговоры закончились неудачей. 22-летний украинец доволен своим положением в клубе и отказался от возможности играть в одной команде с Криштиану Роналду.

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В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за "Манчестер Сити", забил один мяч и отдал пять голевых передачах. В сезоне-2019/20 на его счету 5 встреч и победа в Суперкубке Англии.

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Напомним, что недавно в Англии оборвалась сумасшедшая серия Зинченко. "МанСити" выигрывал во всех 23 матчах АПЛ с участием Александра. Но безжалостный VAR все испортил.

Также Зинченко прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда в третий раз подряд сыграет с "Шахтером".             

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Фото: David B. Gleason / Flilckr

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

"Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии чемпионат Италии Манчестер Сити Ювентус Турин Александр Зинченко

Источник: СЭ

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