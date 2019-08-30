"Как это вообще возможно": Зинченко прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ

Александр Зинченко / Фото: AFP

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой "горожане" сыграют с "Шахтером", загребским "Динамо" и "Аталантой". Кстати,"горняки" начнут и завершат групповой этап Лиги чемпионов дома.

"Моей реакцией было – вау! Как это вообще возможно: три года подряд "Шахтер". Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы. Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в ЛЧ наказуема", – рассказал Александр.

Смотрите, как Александр сыграл в матче с "Тоттенхэмом". В этом поединке аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити".

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""Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии, что уже заслуживает большого уважения. Она впервые сыграет в ЛЧ. Нам нужно просто выходить и показывать свою игру. Надеюсь, "Манчестер Сити" выйдет с первого места, по поводу второго места – буду болеть за "Шахтер"", – подытожил игрок.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

"Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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