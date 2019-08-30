Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

"Как это вообще возможно": Зинченко прокомментировал результат жеребьевки ЛЧ

30 августа, 09:50

Александр ожидает тяжелую игру

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: AFP

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой "горожане" сыграют с "Шахтером", загребским "Динамо" и "Аталантой". Кстати,"горняки" начнут и завершат групповой этап Лиги чемпионов дома.

"Моей реакцией было – вау! Как это вообще возможно: три года подряд "Шахтер". Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы. Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в ЛЧ наказуема", – рассказал Александр.

Смотрите, как Александр сыграл в матче с "Тоттенхэмом". В этом поединке аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити".

"Шахтер" против украинцев: все о жеребьевке Лиги чемпионов, представление соперников "горняков"

""Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии, что уже заслуживает большого уважения. Она впервые сыграет в ЛЧ. Нам нужно просто выходить и показывать свою игру. Надеюсь, "Манчестер Сити" выйдет с первого места, по поводу второго места – буду болеть за "Шахтер"", – подытожил игрок.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

"Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

шахтер Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Канал Футбол

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...