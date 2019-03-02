Зинченко отыграл 90 минут на позиции защитника в Англии: "МанСити" не пропустил

Гол Рияда Мареза принес "Манчестер Сити" выездную победу над "Борнмутом" в чемпионате Англии

Александр Зинченко в матче против "Борнмута" 2 марта. Фото: AFP

Зинченко отыграл 90 минут на позиции защитника в Англии: "МанСити" не пропустил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ac8/a0e/5c7ac8a0e67be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ac8/a0e/5c7ac8a0e67be.jpg 2019-03-02T20:17:43+02:00 Футбол Гол Рияда Мареза принес "Манчестер Сити" выездную победу над "Борнмутом" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" взял верх над "Борнмутом" в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 55-й минуте забил Рияд Марез. Украинский футболист Александр Зинченко, получающий в Англии все больше игрового времени, снова вышел в стартовом составе. Украинец отыграл весь матч на позиции левого защитника, где его предпочитает использовать наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" набрал 71 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Идущий вторым "Ливерпуль" (69 очков) в воскресенье сыграет на выезде с "Эвертоном".

Напомним, что ранее в лондонском дерби "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста "Арсенала" Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Гарри Кейна с пенальти.

А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами разомнется на "Фулхэме". Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

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