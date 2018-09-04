Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

Сегодня, 20:17

Английский клуб пытался продать украинца в летнее межсезонье, но тот отказался уходить

Александр Зинченко. Фото mancity.com
Александр Зинченко. Фото mancity.com

Украинский полузащитник Александр Зинченко вошел в заявку английского "Манчестер Сити" на групповой этап Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы выступит в одной группе с донецким "Шахтером", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом". Ранее заявку на Лигу чемпионов назвал "Шахтер".

Полностью заявка Горожан выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Гримшоу

Защитники: Уокер, Данило, Компани, Стоунс, Лапорт, Мангаля, Менди, Отаменди

Полузащитники: Зинченко, Стерлинг, Гюндаган, Де Брюйне, Делф, Сане, Сильва, Силва, Фернандиньо, Марез

Нападающие: Жезус, Агуэро

В летнее межсезонье руководство "горожан" хотело продать украинца в другой английский клуб "Вулверхэмптон", но Зинченко отказался от перехода и решил бороться за место в составе "горожан". Пока Александр тренируется с "Манчестер Сити", хоть пока не попадал в заявку на матчи на старте сезона в премьер-лиге.

Кстати, "Шахтер" уже начинал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.
футбол, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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