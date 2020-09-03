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Зинченко посвятил свой гол врачу, которого убил коронавирус: фото и видео

3 сентября, 23:55

Олег Люлька Олег Люлька

Это был самый трогательный момент матча Лиги наций, в котором Украина одолела Швейцарию со счетом 2:1

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, на 68-й минуте забивший победный мяч в матче Лиги наций Украина – Швейцария 2:1, посвятил этот гол бывшему врачу национальной команды Ашоту Худаеву.

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Напомним, Худаев ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19. Ему было 48 лет. "Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Ашота, одно время он находился подключенным к аппарату искусственного дыхания, однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку", – заявили тогда в Украинской ассоциации футбола.

Смотрите победный гол Зинченко в ворота Швейцарии

Забив гол-красавец в ворота Швейцарии эффектным "парашютом" в "девятку", Александр Зинченко снял черную повязку, поднял ее над головой и указал пальцем в небо. Это был самый трогательный момент матча.

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Добавим, что более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины работал с 2016-го, хотя ранее привлекался в национальную команду в 2010-м. В память о враче матч против Швейцарии украинцы проводили с черными повязками на руках.

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Сборная Украины коронавирус Лига наций Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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