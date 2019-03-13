Зинченко устроил избиение Коноплянки: обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке"
Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере
"Манчестер Сити" уверенно продвигается к выигрышу Лиги чемпионов, в которой именно команду Александра Зинченко букмекеры считают фаворитом номер один. В ответной встрече 1/8 ЛЧ "МанСити" дома разгромил "Шальке" другого украинца Евгения Коноплянки со счетом 7:0. Кстати, Конопа, как и Зинченко, отыграл весь матч. Однако результативных действий себе в актив не занес, тогда как на счету у Зинченко шикарный голевой пас на Сане.
Счет 7:0 стал рекордным в истории "Сити" в еврокубках. Но на этом рекорды не заканчиваются. Выход "горожан" в следующую стадию по сумме двух матчей со счетом 10:2 – это рекорд для всех английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда как для немецких клубов 0:7 – это самое крупное поражение за время выступлений в турнире.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке" (7:0)
"Вы можете себе представить, как я себя чувствую. Ужасно. Я очень разочарован. Нет смысла оправдываться. Это худший при мне матч "Шальке", – заявил главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.
Как сообщалось, в параллельном матче Лиги чемпионов Криштиану Роналду учинил разгром мадридскому "Атлетико".
Также сообщалось, что стали известны зарплата и первая трансферная цель нового-старого тренера "Реала" Зинедина Зидана.
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