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Зинченко устроил избиение Коноплянки: обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке"

Сегодня, 09:22

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Зинченко и его "МанСити" затоптали "Шальке"
Зинченко и его "МанСити" затоптали "Шальке". Фото: AFP
Зинченко устроил избиение Коноплянки: обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8af/6fd/5c88af6fdfc77.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8af/6fd/5c88af6fdfc77.png Футбол Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Манчестер Сити" уверенно продвигается к выигрышу Лиги чемпионов, в которой именно команду Александра Зинченко букмекеры считают фаворитом номер один. В ответной встрече 1/8 ЛЧ "МанСити" дома разгромил "Шальке" другого украинца Евгения Коноплянки со счетом 7:0. Кстати, Конопа, как и Зинченко, отыграл весь матч. Однако результативных действий себе в актив не занес, тогда как на счету у Зинченко шикарный голевой пас на Сане.

Счет 7:0 стал рекордным в истории "Сити" в еврокубках. Но на этом рекорды не заканчиваются. Выход "горожан" в следующую стадию по сумме двух матчей со счетом 10:2 – это рекорд для всех английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда как для немецких клубов 0:7 – это самое крупное поражение за время выступлений в турнире.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Шальке" (7:0)

"Вы можете себе представить, как я себя чувствую. Ужасно. Я очень разочарован. Нет смысла оправдываться. Это худший при мне матч "Шальке", – заявил главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.

Как сообщалось, в параллельном матче Лиги чемпионов Криштиану Роналду учинил разгром мадридскому "Атлетико".

Также сообщалось, что стали известны зарплата и первая трансферная цель нового-старого тренера "Реала" Зинедина Зидана.

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Сити, Евгений Коноплянка, Шальке, Александр Зинченко

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