Зинченко вновь встретится с Португалией: игрок сборной Украины готовится пробиться в финал Евро-2020

Александр сразится с Диогу Жота на турнире по FIFA-20

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в полуфинале международного турнира между профессиональными футболистами по FIFA-20. В поединке 1/2 финала полузащитник сборной Украины будет противостоять игроку сборной Португалии Диогу Жота. Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка. Начало – в 22:00.

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Напомним, что на стадии 1/16-й финала украинец победил россиянина Даниила Кругового из "Уфы". Потом обыграл в 1/8-й австрийца Михаэля Грегорича из "Шальке". А в 1/4-й финала он разгромил шотландца Билли Гилмора из "Челси" – 5:1. В полуфинал раньше вышел Бернд Лено из "Арсенала".

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Ранее мы сообщали, что Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах, – посетовал футболист. – К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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