Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко вновь встретится с Португалией: игрок сборной Украины готовится пробиться в финал Евро-2020

2 апреля, 20:59

Максим Перепелица

Александр сразится с Диогу Жота на турнире по FIFA-20

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в полуфинале международного турнира между профессиональными футболистами по FIFA-20. В поединке 1/2 финала полузащитник сборной Украины будет противостоять игроку сборной Португалии Диогу Жота. Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка. Начало – в 22:00.

Читайте также: Восемь лап и две ноги на велосипеде: Александр Зинченко выложил забавное видео своих тренировок

Напомним, что на стадии 1/16-й финала украинец победил россиянина Даниила Кругового из "Уфы". Потом обыграл в 1/8-й австрийца Михаэля Грегорича из "Шальке". А в 1/4-й финала он разгромил шотландца Билли Гилмора из "Челси" – 5:1. В полуфинал раньше вышел Бернд Лено из "Арсенала".

Реклама

Ранее мы сообщали, что Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах, – посетовал футболист. – К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко Диогу Жота

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...