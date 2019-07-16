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Зинченко выжил из "Манчестер Сити" игрока сборной Англии

16 июля, 11:35

Английский полузащитник проиграл конкуренцию за место на левом фланге игроку сборной Украины

Фабиан Делф
Фабиан Делф. Фото: Twitter

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиан Делф перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. Ранее сообщалось, что трансфер полузащитник обойдется "ирискам" в 10 миллионов фунтов.

29-летний Делф с 2015 года выступал за "Манчестер Сити, но в прошлом сезоне окончательно проиграл место в стартовом составе украинцу Александру Зинченко. Интересно, что оба футболиста являются центральными полузащитниками, но в команде Гвардиолы конкурировали на левом фланге защиты.

В прошлом сезоне он провел за клуб 20 матчей, из них 11 – в английской Премьер-лиге. Также на счету Делфа 20 матчей за сборную Англии.

Ранее мы писали, что команда Зинченко только с третьей попытки смогла вылететь в Китай. Подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли два дня подготовки из-за административных ошибок.

Во время рейса Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности. Украинец во время перелета в Китай сидел рядом с де Брюйне и стал целью для насмешек.

Также мы писали, что Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы. Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан.


Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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Тег футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Эвертон, Фабиан Делф

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Сегодня|Спорт

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