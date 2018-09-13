Зинченко забил невероятный гол на тренировке "Манчестер Сити"

21-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко показал, как умеет забивать мячи даже с отрицательного угла. На своей странице в Instagram футболист опубликовал видео, на котором запечатлен его гол, при этом сам украинец стоял за линией ворот у углового флажка.

В текущем сезоне Зинченко пока не появлялся на поле в составе "Манчестер Сити", а вот в составе сборной Украины успел отыграть в двух матчах. Как раз его мяч принес Украине волевую победу над Чехией в первом туре Лиги Наций. Кстати, после поединка стало известно, кому своя гол посвятил Зинченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 13 Сен 2018 в 3:00 PDT

А во втором поединке против Словакии Зинченко отдал острый пас на Цыганкова, после чего защитники завалили динамовца в штрафной площади и заработали пенальти, который реализовал Ярмоленко. В итоге Украина обыграла Словакия с минимальным счетом – 1:0.

Добавим, что Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов, несмотря на то, что клуб пытался продать его в летнее трансферное окно. На украинца претендовал "Вулверхэмптон", предлагавший за игрока 16 миллионов евро, но Зинченко отказался покидать Манчестер. На групповом этапе "МанСити" сыграет с "Шахтером", "Лионом" и "Хоффенхаймом".