Знаменитый английский тренер встретил своего двойника на стадионе
Работник стадиона "Суонси" очень похож на наставника "Кристал Пэлас"
Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле.
Случай произошел во время матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Суонси" и "Кристал Пэлас". Наставник "орлов" увидел стюарда, который был очень похож на него. Они сфотографировались вместе.
70-летний тренер возглавлял "Ливерпуль" в сезоне 2010/11. С 2012 по 2016 года Ходжсон оставался наставником английской национальной команды.
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