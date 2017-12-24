Знаменитый английский тренер встретил своего двойника на стадионе

Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле.

Случай произошел во время матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Суонси" и "Кристал Пэлас". Наставник "орлов" увидел стюарда, который был очень похож на него. Они сфотографировались вместе.

70-летний тренер возглавлял "Ливерпуль" в сезоне 2010/11. С 2012 по 2016 года Ходжсон оставался наставником английской национальной команды.

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Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.

А "Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле "Борнмут" со счетом 4:0.