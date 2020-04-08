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Знаменитый грузин на частном самолете сбежал в Турцию от коронавируса

8 апреля, 13:53

Богдан Юрков

Лучший бомбардир в истории футбольной сборной Грузии Шота Арвеладзе спрятался в своем доме в Стамбуле

Бывший футболист "Рейнджерс", "Аякса" и "Трабзонспора", лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе, который ныне является главным тренером "Пахтакора" из Узбекистана, рассказал о том, как спрятался в Турции от коронавируса. Ранее мы рассказывали, что Смолов сбежал в Россию из Испании ради внучки Ельцина.

"Когда я работал в турецкой "Касымпаше", купил дом в Стамбуле. Здесь мы живем. Вся моя семья со мной. Я очень осторожен, потому что у меня астма, – рассказал журналу Vice 47-летний грузин Шота Арвеладзе. – Смог прилететь сюда из Казахстана на частном самолете, потому что на регулярные авиарейсы билетов нет. Провожу время за просмотром матчей".

Шота Арвеладзе

Шота Арвеладзе / Фото: Getty Images

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Отметим, что астмой, как и Шота Арвеладзе, страдает известный американский боксер Теофимо Лопес, который в условиях пандемии также переживает за свое здоровье. Более того, Лопес вообще боится, что из-за коронавируса может не дожить до боя с Ломаченко.

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Турция коронавирус Пахтакор Шота Арвеладзе

Источник: Сегодня|Спорт

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