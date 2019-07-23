Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"
Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины
В воскресенье, 28 июля, состоится прямая трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины. Поединок за Суперкубок Украины откроет футбольный сезон 2019/2020. В матче, примут участие чемпион и вице чемпион прошлого розыгрыша чемпионата Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Это будет десятый матч за Суперкубок, который примет Одесса. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале "Украина" в воскресенье, в 20:50. На стадионе "Черноморец" в Одессе игроков "Шахтера" будут поддерживать их прекрасные половинки. Представляем вашему вниманию жен и девушек футболистов.
Алина Хочолава – супруга Давида Хочолавы:
Габриэла - вторая половинка Тайсона:
Дана – девушка Манора Соломона:
Лиара Войнович – девушка Майкона:
Ольга – вторая половинка Александра Пихаленка:
Маргарита Степаненко – жена Тараса Степаненко:
Отметим, что в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в Лиги чемпионов.
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
Смотрите контрольный поединок "Шахтера" с ЦСКА София
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