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Зозуля продолжает феерить в Сегунде: украинец – лучший игрок "Альбасете" в октябре

31 октября, 14:47

В пяти поединках октября наш форвард дважды отметился голами

Роман продолжит забивать в Испании

Роман продолжит забивать в Испании / Фото: Twitter

Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля стал лучшим игроком коллектива из Сегунды в октябре. Победителя определяли болельщики "Заводного сыра". Ранее мы писали, что летом Зозуля выбирал между "Динамо" и "Альбасете".

Роман провел в этом месяце пять поединков за испанский клуб, в которых отметился двумя голами. Именно эти мячи подарили "Альбасете" шесть очков в Сегунде и позволили команде украинского форварда подняться на пятую строчку турнирной таблицы. В текущем сезоне Сегунды Зозуля отыграл уже 12 матчей, записав на свой счет три гола и результативную передачу. Мы сообщали, что в сентябре Зозуля впервые отметился голом в чемпионате Испании.

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Завтра "Альбасете" сыграет в чемпионате Испании против "Нумансии", которая пока что занимает в Сегунде девятую строчку и отстает от команды Романа Зозули всего на четыре очка.

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Альбасете Роман Зозуля Сегунда

Источник: Сегодня|Спорт

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