Зрители могут вернуться на футбольные стадионы Германии уже осенью

Министр внутренних дел и спорта Германии считает, что в стране готовы к болельщикам на трибунах

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, также отвечающий за спорт, считает, что футбольные болельщики смогут вернуться на стадионы в следующем сезоне. Напомним, что на данный момент соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей.

"Я уже давно придерживаюсь мнения, что зрители могут снова попасть на стадионы, если будет четкая концепция медицинского протокола. Это может произойти осенью. Конечно, не с полным стадионом, но число зрителей может увеличиваться постепенно", — сказал Зеехофер в интервью газете Münchner Merkur.

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Также в интервью подчеркивалось, что подробный гигиенический протокол Национальной футбольной лиги (DFL) и Федерации футбола (DFB) позволил различным немецким лигам возобновить и завершить нынешний сезон раньше других стран.

Ранее промоутер рассказал, как проведет бои Джошуа и Усика со зрителями.

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