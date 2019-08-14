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Звезда "Ливерпуля" потренировался с безногим мальчиком из Казахстана

Сегодня, 11:55

Мо Салах исполнил мечту фаната

Салах и маленькие фанаты

Салах и маленькие фанаты / Фото: Instagram

Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах совершил мечту 10-летнего безногого Али Турганбекова из Казахстана. Лидер английской команды сыграл с маленьким фанатом на тренировке команды в Стамбуле, где "Ливерпуль" готовится к поединку за Суперкубок УЕФА против "Челси".

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Facebook "Ливерпуля" обнародовал видео с тренировки. С детьми общались и перепасовывались ведущие игроки, обладатели Лиги чемпионов 2019 года, в том числе главный тренер Юрген Клопп и нападающий Салах. Отметим, что матч Суперкубка УЕФА состоится в турецком городе 14 августа.

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Кстати, маленький фанат "Ливерпуля" с окровавленным носом встретил "принца Египта". Маленький фанат так хотел увидеть своего кумира, что разбил нос, когда бежал к нему.

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

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Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.

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челси Ливерпуль Мохамед Салах суперкубок УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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