Звезда "Ливерпуля" возглавил рейтинг лучших игроков сезона

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона по версии известного издания Goal. Голландец возглавил список ТОП-25 игроков сезона, который был опубликован на сайте издания. В прошлом сезоне ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов, а вместе со сборной Голландии дошел до финала Лиги наций. Ранее мы писали, что ван Дейк – главный претендент на "Золотой мяч"-2019.

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Второе место в рейтинге занял форвард "Барселоны" Лионель Месси, а тройку замкнул нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Отметим, что звезда "Пари-Сен-Жермен" Неймар оказался за пределами рейтинга.

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Полностью список выглядит следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

2. Лионель Месси ("Барселона")

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

4. Криштиану Роналду ("Ювентус")

5. Садьо Мане ("Ливерпуль")

6. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

7. Алиссон ("Ливерпуль")

8. Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона")

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

10. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

11. Эден Азар ("Челси"/"Реал")

12. Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")

13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

14. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

15. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")

16. Роберт Левандовски ("Бавария")

17. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

18. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

19. Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона")

20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

21. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

22. Душан Тадич ("Аякс")

23. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

24. Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд)

25. Луис Суарес ("Барселона")

Напомним, что ранее Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком прошлого сезона в Европе по версии УЕФА. Голландец обошел в голосовании Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Смотрите, как ван Дейк забивает за "Ливерпуль":

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