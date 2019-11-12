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Звезда "Ливерпуля" возглавил рейтинг лучших игроков сезона

12 ноября, 17:35

Голландец продолжает собирать индивидуальные награды

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона по версии известного издания Goal. Голландец возглавил список ТОП-25 игроков сезона, который был опубликован на сайте издания. В прошлом сезоне ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов, а вместе со сборной Голландии дошел до финала Лиги наций. Ранее мы писали, что ван Дейк – главный претендент на "Золотой мяч"-2019.

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Второе место в рейтинге занял форвард "Барселоны" Лионель Месси, а тройку замкнул нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Отметим, что звезда "Пари-Сен-Жермен" Неймар оказался за пределами рейтинга.

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Полностью список выглядит следующим образом:

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  • 1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • 2. Лионель Месси ("Барселона")
  • 3. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • 4. Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • 5. Садьо Мане ("Ливерпуль")
  • 6. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
  • 7. Алиссон ("Ливерпуль")
  • 8. Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона")
  • 9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
  • 10. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  • 11. Эден Азар ("Челси"/"Реал")
  • 12. Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")
  • 13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
  • 14. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")
  • 15. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
  • 16. Роберт Левандовски ("Бавария")
  • 17. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")
  • 18. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
  • 19. Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона")
  • 20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")
  • 21. Харри Кейн ("Тоттенхэм")
  • 22. Душан Тадич ("Аякс")
  • 23. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
  • 24. Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд)
  • 25. Луис Суарес ("Барселона")

Напомним, что ранее Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком прошлого сезона в Европе по версии УЕФА. Голландец обошел в голосовании Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Смотрите, как ван Дейк забивает за "Ливерпуль":

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Источник: Сегодня|Спорт

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