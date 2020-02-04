Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Звезда сборной Англии заманивает к себе в клуб обладателя "Золотого мяча"

4 февраля, 12:57

"Интер Майами" предлагает Луке Модричу сумасшедшую зарплату

Лука Модрич

Лука Модрич / Фото: Reuters

"Интер Майами", владельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхем, намерен подписать двух звездных игроков до старта сезона в МЛС. Клуб из Флориды заинтересован в приглашении полузащитника "Реала" Луки Модрича и нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

Сообщается, что "Интер" хочет увеличить зарплату футболистов в два раза, чтобы те согласились на переход.

Лука Модрич защищает цвета "Реала" с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Примеры, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи, а также получил три желтые и одну красную карточку. Напомним, что в 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча".

Реклама

Кстати, Ван Дейк в пролете – названа связка лучших защитников мирового футбола.Самым беспроигрышным дуэтом центрбеков в этом сезоне является мадридский тандем Варан – Рамос.

Также мы рассказывали, что арбитр отменил удаление игрока после VAR, а затем снова показал ему красную карточку. Забавный случай произошел во второй по силе лиге Испании.

Смотрите, как забивал Модрич в матче сборных Хорватии и Венгрии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Лука Модрич Интер Майами Девид Бекхэм

Источник: Marca

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...