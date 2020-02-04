Звезда сборной Англии заманивает к себе в клуб обладателя "Золотого мяча"

Лука Модрич / Фото: Reuters

"Интер Майами", владельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхем, намерен подписать двух звездных игроков до старта сезона в МЛС. Клуб из Флориды заинтересован в приглашении полузащитника "Реала" Луки Модрича и нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

Сообщается, что "Интер" хочет увеличить зарплату футболистов в два раза, чтобы те согласились на переход.

Лука Модрич защищает цвета "Реала" с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Примеры, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи, а также получил три желтые и одну красную карточку. Напомним, что в 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча".

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Кстати, Ван Дейк в пролете – названа связка лучших защитников мирового футбола.Самым беспроигрышным дуэтом центрбеков в этом сезоне является мадридский тандем Варан – Рамос.

Также мы рассказывали, что арбитр отменил удаление игрока после VAR, а затем снова показал ему красную карточку. Забавный случай произошел во второй по силе лиге Испании.

Смотрите, как забивал Модрич в матче сборных Хорватии и Венгрии:

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