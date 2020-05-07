"Свобода!" Жена украинского футболиста в Италии впервые вышла на улицу после ослабления карантина

Жена украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана воспользовалась ослаблением карантина в Италии, чтобы наконец-то прогуляться по Бергамо. Как мы писали ранее, в Италии зафиксирована рекордно низкая смертность от коронавируса.
"1-st day of the freedom. Воспоминание о неволи делает свободу еще сладостнее", – процитировала древнеримского политического деятеля Цицерона Роксана Малиновская, которая вышла в Бергамо за покупками и попозировала для фото, сняв на улице маску.
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Ранее мы писали, чтопо примеру Роналду Малиновский попросил жену о стрижке. Украинский полузащитник "Аталанты" на карантине сделал супругу своим домашним парикмахером.
Также мы рассказывали, что пандемия обвалила стоимость украинских футболистов. Если раньше Малиновский стоил 14 млн евро, то после наступления коронакризиса его оценивают уже в 11 млн.
Кстати, недавно о коронавирусе высказался и сам Малиновский. "Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было", – говорит Руслан.
Смотрите, как до пандемии забивал в Италии Малиновский:
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