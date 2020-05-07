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"Свобода!" Жена украинского футболиста в Италии впервые вышла на улицу после ослабления карантина

7 мая, 10:37

Олег Люлька

Роксана Малиновская, находившаяся взаперти в Бергамо, после выхода на волю процитировала Цицерона

Жена украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана воспользовалась ослаблением карантина в Италии, чтобы наконец-то прогуляться по Бергамо. Как мы писали ранее, в Италии зафиксирована рекордно низкая смертность от коронавируса.

"1-st day of the freedom. Воспоминание о неволи делает свободу еще сладостнее", – процитировала древнеримского политического деятеля Цицерона Роксана Малиновская, которая вышла в Бергамо за покупками и попозировала для фото, сняв на улице маску.

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Ранее мы писали, чтопо примеру Роналду Малиновский попросил жену о стрижке. Украинский полузащитник "Аталанты" на карантине сделал супругу своим домашним парикмахером.

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Также мы рассказывали, что пандемия обвалила стоимость украинских футболистов. Если раньше Малиновский стоил 14 млн евро, то после наступления коронакризиса его оценивают уже в 11 млн.

Кстати, недавно о коронавирусе высказался и сам Малиновский. "Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было", – говорит Руслан.

Смотрите, как до пандемии забивал в Италии Малиновский:

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Италия карантин коронавирус Аталанта Руслан Малиновский WAGs Роксана Малиновская

Источник: Сегодня|Спорт

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