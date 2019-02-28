Звезда "Ювентуса" Роналду пропустит матч с главным конкурентом на победу в чемпионате Италии
Футболист должен восстановиться к ответному матчу Лиги чемпионов с "Атлетико"
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит предстоящую встречу с "Наполи", информирует La Gazzetta dello Sport. Также сообщается, что португальский футболист получил повреждение голеностопа во время матча 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0), но Роналду успеет восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико", которая пройдет 12 марта в Турине.
Напомним, первая встреча в Испании завершилась со счетом 2:0 в пользу "матрасников". После этой встречи Роналду резко ответил журналистам: "У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0".
Кстати, во время вчерашнего матча Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" (3:0) болельщики каталонцев скандировали имя экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду. По данным издания Marca, фанаты каталонского клуба выкрикивали "Где Роналду", намекая на отсутствие голов "Реала" в этой игре. Болельщики мадридского клуба ответили свистом.
Напомним, что Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес.
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