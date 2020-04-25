Звездный игрок "Баварии" лег под нож: футболиста ждет долгое восстановление

Реабилитация Коутиньо начнется через две недели

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо перенес операцию. По информации официального сайта клуба, игроку провели хирургическое вмешательство на лодыжке правой ноги. Операция прошла успешно, процесс реабилитации начнется через две недели. К слову, читайте, как жена украинского футболиста Ирина Морозюк записала необычное видео.

Напомним, что Филиппе Коутиньо играет за "Баварию" на правах аренды, его контракт принадлежит "Барселоне", а срок действия арендного соглашения – до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне футболист забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Сезон в немецкой Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы писали, что звездный футболист "Баварии" на карантине с женой показали умение стоять на одном пальце руки. Филиппе Коутинью развлекается с Айне в домашних условиях и радует фанатов.

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