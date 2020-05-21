"Бонни и Клайд": звездный Неймар с новой девушкой снялся в фотосессии для глянцевого журнала

Чемпионат Франции по футболу решил не продолжать сезон из-за пандемии коронавируса и первым из национальных турниров топ-5 в Европе официально закончился и ушел на каникулы. Так что у знаменитого форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара появилось много свободного времени, которым он весело распоряжается. Мы писали, что Неймар на карантине сел за пианино и исполнил хит.

Также бразилец хочет вновь играть в Испании: Неймар обратится за помощью к ФИФА для возвращения в "Барселону". А еще одним увлечением парня являются красивые девушки. Его новая пассия, 28-летняя американская модель Наталья Барулич, поделилась одним из фото новой сессии с футболистом. "Бонни и Клайд – наша новая история в журнале", – написала модель.

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Ранее у Натальи были длительные отношения с колумбийским певцом Малумой – автором гимна футбольного чемпионата мира 2018 года. Но в конце минувшего года пара распалась.

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