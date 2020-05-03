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Останется только один: из-за коронавируса "ПСЖ" продаст либо Неймара, либо Мбаппе

3 мая, 16:49

Олег Люлька

Французскому гранду придется расстаться с одной из своих суперзвезд, чтобы залатать дыру в клубном бюджете

Похоже, даже шейхи, владеющие клубом "Пари Сен-Жермен", дрогнули из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает издание La Cuatro, хозяева французского гранда во время ближайшего трансферного окна все-таки готовятся расстаться с одной из своих суперзвезд – Килианом Мбаппе либо Неймаром, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Ранее "ПСЖ" был признан чемпионом Франции, а сезон в Лиге 1 досрочно завершен.

По информации источника, парижане будут вынуждены продать одного из своих ведущих футболистов, чтобы залатать дыры, возникшие в клубном бюджете из-за досрочного завершения чемпионата Франции. Ожидается, что "ПСЖ" понесет убытки в размере 200 млн евро – виной тому недополученные доходы от продажи билетов и телеправ.

Неймар и Мбаппе

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Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

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Отметим, что по данным Transfermarkt, после уцененки игроков из-за пандемии стоимость самого дорогого футболиста планеты чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Килиана Мбаппе составляет 180 млн евро, а бразильца Неймара – 128 млн евро.

Правда, у многих – и не только в футбольном мире – есть сомнения, что с учетом коронакризиса найдутся желающие выложить такие деньги за звезд "ПСЖ". Например, по прогнозам французского политика Даниэля Кон-Бендита, из-за пандемии стоимость Мбаппе просядет в шесть раз – до 35 млн евро.

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Ранее появилась информация, что ради возвращения в "Барселону" Неймар готов на сумасшедшие жертвы. В случае камбека в Каталонию годовой доход бразильца уменьшится с 52 до 22 млн евро, поскольку он потеряет деньги от рекламного контракта с Национальным банком Катара.

Смотрите, как забивает за "ПСЖ" Мбаппе

Смотрите, как забивает за "ПСЖ" Неймар

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чемпионат Франции трансферы псж Неймар коронавирус Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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