Звездный вратарь "Барселоны" похвастался в соцсетях, что впервые стал отцом

Супруги тер Штегены женаты два года / Фото: Instagram

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На улицу вратаря испанской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена пришел большой праздник: у 27-летнего немца родился сын! Об этом футболист сам поспешил сообщить в соцсетях, сфотографировавшись с супругой и малышом. Не так давно мы публиковали яркие фото беременной Даниэле Йеле – датской спутницы жизни футболиста.

Марк-Андре написал в Twitter:

"Незабываемый день в наших жизнях. Добро пожаловать в мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы тебя любим".

Знаменательное событие произошло вчера, но сообщил о нем тер Штеген только сегодня.

Как понятно из этого сообщения, сына супруги решили назвать Беном. Тем временем его папа Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов трех европейских грандов.

Кроме того, немецкий вратарь сделал уже две голевые передачи в сезоне. В декабре он ассистировал французу Антуану Гризманну, а в сентябре – уругвайцу Луису Суаресу. Тер Штеген – единственный вратарь, отметившийся двумя голевыми передачами в сезоне из европейских чемпионатов топ-5.

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