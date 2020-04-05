Звездный выходец из чемпионата Украины заявил, что у него с клубом Абрамовича все кончено

Экс-полузащитнику "Шахтера" Виллиану не удалось договориться о продлении контракта с "Челси"

Автор одного из лучших ударов в современном футболе бразилец Виллиан, ставший известным миру благодаря своим выступлениям за "Шахтер", заявил, что не сумел договориться с "Челси" о продлении контракта, который истекает ближайшим летом. Таким образом забивной 31-летний полузащитник покинет клуб российского олигарха Романа Абрамовича.

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Виллиан / Фото: AFP

"Все знают, что мой контракт с "Челси" заканчивается через несколько месяцев. Сложно представить, что соглашение будет продлено. "Челси" предлагал мне контракт на два года, а я хотел подписать трехлетнее соглашение. Все кончено. Мы больше не ведем переговоров", – приводит слова Виллиана Mundo Deportivo

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В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. До того футболист защищал цвета "Анжи", "Шахтера" и "Коринтианса".

Ранее мы писали, что Виллиан может продлить карьеру в "Ювентусе". В рядах "Старой Синьоры" бразилец может воссоединиться с другим бывшим лидером "Шахтером" – Дугласом Костой.

Смотрите, как забивает Виллиан

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