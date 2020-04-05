Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звездный выходец из чемпионата Украины заявил, что у него с клубом Абрамовича все кончено

5 апреля, 21:30

Богдан Юрков

Экс-полузащитнику "Шахтера" Виллиану не удалось договориться о продлении контракта с "Челси"

Автор одного из лучших ударов в современном футболе бразилец Виллиан, ставший известным миру благодаря своим выступлениям за "Шахтер", заявил, что не сумел договориться с "Челси" о продлении контракта, который истекает ближайшим летом. Таким образом забивной 31-летний полузащитник покинет клуб российского олигарха Романа Абрамовича.

Читайте также: Виллиан страдает один в Лондоне: из-за карантина не может уехать к семье в Бразилию

Виллиан

Виллиан / Фото: AFP

"Все знают, что мой контракт с "Челси" заканчивается через несколько месяцев. Сложно представить, что соглашение будет продлено. "Челси" предлагал мне контракт на два года, а я хотел подписать трехлетнее соглашение. Все кончено. Мы больше не ведем переговоров", – приводит слова Виллиана Mundo Deportivo

Читайте также: Дорогущий секс: назван штраф, который заплатит партнер Зинченко за три часа с проститутками на карантине

В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. До того футболист защищал цвета "Анжи", "Шахтера" и "Коринтианса".

Ранее мы писали, что Виллиан может продлить карьеру в "Ювентусе". В рядах "Старой Синьоры" бразилец может воссоединиться с другим бывшим лидером "Шахтером" – Дугласом Костой.

Смотрите, как забивает Виллиан

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Челси Лондон Виллиан

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...