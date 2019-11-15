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Звезды сборной Франции едва не опозорились в матче с молдованами

15 ноября, 10:38

Подопечные Дидье Дешама добыли волевую победу, но не гарантировали себе первое место в группе

Мбаппе молдаванам забить не сумел

Мбаппе молдаванам забить не сумел / Фото: UEFA.com

Среди череды четверговых матчей неожиданно интригующей вышла встреча во Франции, где действующие чемпионы мира принимали беспросветных аутсайдеров из Молдовы. Читайте о всех результатах отборочного дня чемпионата Европы.

На знаменитом стадионе "Сен-Дени" хозяева умудрились пропустить уже на 9-й минуте гол Вадима Рацэ. А затем звездные Жиру, Мбаппе, Гризманн, Канте и Ко долго бились для достижения позитивного результата. На 35-й минуте в неоднозначной ситуации с возможным нападением на вратаря Рафаэль Варан счет наконец сравнял – 1:1. А вот победу вырвать французам удалось лишь на 79-й минуте с пенальти. Автором победного гола стал Оливье Жиру.

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Франция : Манданда, Павар, Динь, Варан, Лангле, Коман (Лемар, 88), Канте, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Молдова : Кошелев, Посмак, Жардан (Граур, 68), Фокша, Армаш, Гынсарь (Милинчану, 74), Карп, Рацэ (Патраш, 81), Кочук, Ионицэ, Плэтикэ.

Напомним, что воскресный соперник сборной Украины, команда Сербии, не без проблем минимально выиграл у Люксембурга.

Узнайте, кто уже вышел в финальную часть чемпионата Европы

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сборная Франции Евро-2020 сборная Молдовы Сен-Дени

Источник: Сегодня|Спорт

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